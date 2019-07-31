Казань, 31 июля, 2019, 22:20 — ИА Регнум. Государственная инспекция труда по Татарии совместно с республиканской прокуратурой проверят условия труда крановщиков, объявивших забастовку на прошлой неделе. Об этом заявила представитель инспекции Алсу Зайнутдинова.

MichaelGaida Строительный кран

По ее словам, сейчас госорганы пытаются установить перечень юридических лиц, в отношении которых будут проведены проверки. Сроки завершения контрольно-надзорных мероприятий она не уточнила, сообщает «Коммерсантъ-Казань».

"Будут рассматриваться ваши вопросы по оплате труда, режиму работы, медицинским показаниям или противопоказаниям, вашей квалификации, надлежащего обучения и о вашем специализированном допуске», — сказал она представителям объединения «Казанские крановщики» и добавила, что «за два дня ни один надзорный орган все это в порядок не приведет».

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Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее крановщики, объединенные в составе первичной профсоюзной организации Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА), направили свои требования застройщикам. Требования касаются наведения порядка в сфере безопасности труда и соблюдения санитарных норм и правил, найма квалифицированных сотрудников с заключением официальных договоров, повышения зарплат — сейчас крановщик получает в среднем около 150 рублей в час. Работа в рамках забастовки остановилась на нескольких десятках строек, в том числе крупных жилых комплексов Казани. При этом казанских крановщиков поддержали коллеги из других российских регионов. Флешмоб #СтопКран, #крановщик_не_раб прокатился от Кузбасса до Москвы.

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