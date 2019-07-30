Казань, , 09:09 — REGNUM

Бастующих уже неделю крановщиков Казани, потребовавших повышения зарплат и соблюдения норм безопасности на строительных площадках, поддерживают коллеги из других российских регионов. Флешмоб #СтопКран, #крановщик_не_раб прокатился от Кузбасса до Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальную группу «Крановщики Казани» межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация».

Напомним, неделю назад крановщики столицы Татарии официально объявили забастовку. На странице профсоюза были обнародованы требования рабочих, в числе которых — наведение «порядка в сфере безопасности труда и исправности оборудования», соблюдение трудового законодательства — трудоустройство работников с исключением возможности «привлечения к работам и проникновения на строительные объекты посторонних лиц», а также установление оплаты труда «машинистов башенных кранов на уровне не ниже 500 рублей в час (после выплаты всех налогов) за основное время работы». Для камещиков и монолитчиков почасовой тариф требуют установить на уровне «не менее 300 рублей в час после выплаты всех налогов» с последующим переводом оплаты труда в виде оклада.

Работа в рамках забастовки остановилась на нескольких десятках строек, в том числе крупных жилых комплексов Казани. С 29 июля планировалось расширить географию забастовки. Лидер первичной организации Юрий Шарипов сообщал, что актив готов принять участие и в заседаниях комиссий прокуратуры и Ростехнадзора, чтобы проверка соблюдения технических требований прошла всесторонне.

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Тем временем по стране проходит волна флешмоба #СтопКран, #крановщик_не_раб.

«Нам присылают фотографии, видео и сообщения со словами поддержки люди со всей страны! Крановщики из других городов, строители, заводские рабочие и т.д. В минуты борьбы за наши права очень важна сплочённость всего рабочего класса», «Проблема крановщиков — это общая проблема. Она напрямую касается каждого жителя города. Ведь если крановщик работает 12−14 часов, от усталости он может совершить ошибки, платой за которые может стать чья-то жизнь. Технические проблемы, которые работодатели зачастую не решают, несут угрозу жизни и крановщиков и строителей, и простых граждан, на дома и головы которых может в любой момент свалиться подъемный кран», — пишут в официальной группе первичной профсоюзной организации.

Во флешмобе уже приняли участие рабочие Новокузнецка, Москвы, Волгограда и других городов.

В первые дни забастовки участники подали на имя руководства компаний-работодателей заявления о несоблюдении техники безопасности, в которых были перечислены все нарушения. По этим заявлениям активисты будут добиваться проведения проверки Ростехнадзора.