Казань, , 20:35 — REGNUM

Вторые сутки в Казани не работают более 40 кранов в связи с забастовкой крановщиков. Работы частично остановились на стройках жилых комплексов «Салават Купере», «Мой ритм» и комплекса на улице Короленко, а также полилингвальной школы на улице Бондаренко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Накануне крановщики, объединенные в составе первичной профсоюзной организации Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА), направили свои требования застройщикам. В частности, требования касаются наведения порядка в сфере безопасности труда и соблюдения санитарных норм и правил, найма квалифицированных сотрудников с заключением официальных договоров, повышения зарплат — сейчас крановщик получает в среднем около 150 рублей в час. Полномочные органы крановщики призывают контролировать договоренности, которые будут достигнуты между застройщиками и работниками в ходе протеста.

По словам представителя МПРА в Казани Юрия Шарипова, в ходе забастовки четверо крановщиков уже лишились работы.

По данным крановщиков, до настоящего момента застройщики отказываются идти на уступки, однако проблемой заинтересовались Ростехнадзор и прокуратура Татарии. Готовятся проверки стройплощадок на соблюдения норм трудовой и технической безопасности.

ИА REGNUM напоминает, крановщики отказались выходить на работу накануне — 24 июля, —ссылаясь на неисправность оборудования. Одним из условий возобновления работ был выход застройщиков с крановщиками на связь утром 25 июля. Однако этого не произошло.