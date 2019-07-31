Москва, 31 июля, 2019, 16:49 — ИА Регнум.

Артист Максим Галкин раскритиковал пользователей социальных сетей за их реакцию на лесные пожары в Сибирском федеральном округе. О проблеме артист высказался в своем аккаунте в Instagram, опубликовав видеоролик 30 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

Он признал, что не может оставаться в стороне от ситуации и состояние природы его волнует. Но то, что происходит в социальных сетях, не имеет отношения к защите природы, потому что в России все борются с последствиями, а не с причинами.

Максим Галкин, артист «Вот когда уже все горит — начинается ор. Еще год назад горело такое же количество сибирских лесов. И два года такое же. Но тогда не было модно об этом заботиться в социальных сетях».

Галкин разъяснил, что для борьбы с пожарами у страны нет ресурсов — ни финансовых, ни человеческих, к тому же он отметил, что в российском менталитете нет места для заботы о природе, и, скорее всего, через несколько недель жители страны забудут о проблеме.

Он также напомнил, что чиновники, которых ругают пользователи соцсетей за равнодушие к проблеме лесных пожаров, являются такими же людьми, как сами пользователи. Галкин посоветовал подписчикам самим следить за состоянием экологии в России.

«Не тогда, когда уже все горит, а тогда, когда еще первая искра не проскочила». Максим Галкин, артист

Ранее американский актер Леонардо Ди Каприо высказался о проблеме лесных пожаров в России.

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