Берлин, 31 июля, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Электрический концепт-кар немецкого автопроизводителя Porsche Mission E появится в анимационном фильме Playmobil — The Movie, который в российском прокате будет называться «Playmobil фильм: Через вселенные». Об этом сообщается на сайте Autonews.

Playmobil Porsche Mission E

Стоит отметить, что Porsche Mission E — это прототип первой электрической модели немецкой марки.

Благодаря длительному сотрудничеству Porsche и немецкой компании Playmobil, игрушечные модели немецкого бренда стали первым лицензионным продуктом, который появился в детских наборах с элементами конструктора.

Напомним, в 2016 году Porsche Mission E дебютировал на автосалоне в Париже. Премьера серийной машины под названием Taycan должна пройти в сентябре 2019 года на мотор-шоу во Франкфурте.

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