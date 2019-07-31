Москва, , 10:47 — REGNUM

В России стартовал прием заказов на новый автомобиль немецкого автопроизводителя Porsche 911 Carrera в кузовах «купе» и «кабриолет». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Цена составляет от 7 млн 226 тыс. рублей на Porsche 911 Carrera в кузове «купе» и от 8 млн 050 тыс. рублей на Porsche 911 Carrera в кузове «кабриолет».

Под капотом новинок трехлитровая оппозитная битурбошестерка мощностью 385 л. с. Агрегатируется мотор с 8-ступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями (PDK).

С 0 до 100 км/ч Porsche 911 Carrera Coupe разгоняется за 4,2 секунды. При этом максимальная скорость авто — 293 км/ч.

Стоит отметить, что вариант авто с опциональным пакетом Sport Chrono разгоняется до 100 км/ч за 0,2 секунды.

В кузове «купе» расход топлива, пересчитанный по методу NEDC, составляет 9,0 л/100 км, а для авто в кузове «кабриолет» — 9,2 л/100 км.

Напомним, в июне автокомпания Porsche представила две свои новые модели — Porsche 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4.

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