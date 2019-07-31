Минск, 31 июля, 2019, 13:44 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко совершить визит в Житомир в октябре, сообщает 31 июля пресс-служба белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Отмечается, что в ходе телефонного разговора Лукашенко поздравил Зеленского с успешным проведением политических кампаний и пожелал ему успехов в формировании органов власти.

В ходе разговора Зеленский еще раз пригласил Лукашенко посетить Украину в рамках II Форума регионов Белоруссии и Украины, который пройдет в Житомире в октябре. Сообщается, что белорусский лидер принял приглашение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявлял, что Киеву очень важны добрососедские отношения с Минском. В поздравительной телеграмме по случаю Дня независимости Белоруссии, направленной Лукашенко, украинский лидер подчеркнул, что Киев всегда будет придавать приоритетное значение дальнейшему развитию и укреплению отношений с Минском.

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