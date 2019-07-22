Минск, , 14:54 — REGNUM

«У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда — Украина», — заявил 22 июля Александр Лукашенко в ходе переговоров с главой представительства ЕС в Белоруссии Андреа Викторин.

«В свое время Европейский союз дал много обнадеживающих сигналов для этой братской для нас страны и братского для нас народа. Я бы вас очень просил оказать всяческое содействие стабилизации ситуации в Украине», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко отметил: «Дело в том, что эта проблема наша с вами — мы, украинцы и вы живем в одном регионе. Этот нарыв, эту головную боль для Европейского союза надо как можно быстрее устранить. Поэтому я убедительно прошу вас, как бы ни было сложно вам сейчас, уезжая в другую страну, передать этот сигнал Европейскому союзу: Украина нуждается в поддержке».

Евросоюз несёт полную ответственность за происходящее на Украине, так как он в своё время предложил официальному Киеву альтернативу — пойти на сближение «с Европой» — сказано в официальном сообщении о позиции белорусского лидера по украинскому кризису. Отметим, что под «Европой» белорусский официоз, как правило, понимает Европейский союз.

«Украина пошла и ориентируется на Европу, наверное, сейчас больше, чем на Россию, Беларусь, ЕАЭС. Европейский союз сказал А, должен сказать Б, если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу», — сказал Лукашенко в ходе переговоров с Викторин, полномочия которой скоро истекают (дипломатическую службу она продолжит в Армении).

Политическое руководство Белоруссии готово к усилению политического диалога с Европейским союзом, подчеркнул Лукашенко. При этом он отметил: «Нет сегодня препятствий для того, чтобы усиливать диалог не только по экономическим, но и политическим вопросам. Беларусь к этому готова. Давайте будем в этом направлении двигаться, не ожидая каких бы то ни было событий: то ли парламентских, то ли президентских выборов. Думаю, наши отношения важнее всяких политических кампаний у вас или у нас».

Лукашенко высказал особую благодарность ЕС за финансовую поддержку по проектам в Белоруссии, в том числе по развитию инфраструктуры. В свою очередь Викторин указала на доверительные отношения между Брюсселем и Минском, отметив: «Между нами происходит открытый диалог как по политическим темам, так и по экономическим, а также по специфическим, отдельным вопросам, таким как торговля, таможенные вопросы и так далее».

Напомним, несмотря на разворот официального Минска на Запад, в Брюсселе и Вашингтоне продолжают применять санкции в отношении белорусских юридических и физических лиц. Так, в феврале ЕС проинформировал о продлении ещё на год санкции в отношении четырех граждан Белоруссии, а также ограничений во взаимной торговле из-за сохраняющегося режима «внутренних репрессий» в постсоветской республике.