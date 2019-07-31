Спикер Крыма уверен в кардинальном улучшении сельского хозяйства республики
Симферополь, 31 июля, 2019, 13:11 — ИА Регнум. За пять лет упорного развития сельского хозяйства Крыма на полуострове удалось качественно изменить ситуацию по сравнению с украинскими временами. Такое мнение 31 июля высказал спикер Госсовета РК Владимир Константинов на заседании круглого стола, посвящённому развитию сельских территорий республики.
«За пять лет проделан колоссальный объём работы, сделан рывок в сельском хозяйстве. Касается он, в первую очередь, оснащения. Сейчас у нас совершенно другая ситуация, чем та, которая была в 2013 году. Она качественно изменилось. Наш регион имеет современнейшие технологии, мнение передовых фермерских хозяйств уже является экспертным. С ними можно говорить, слушать предложения о том, куда двигаться», — отметил спикер Госсовета.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале лета в некоторых районах полуострова прошёл сильный град. Местами его размеры достигали величины куриного яйца. Сильно пострадал около 3,5 тысячи га сельскохозяйственных угодий, в частности, в Красногвардейском, Первомайском, Сакском, Раздольненском, Симферопольском и Черноморском районах Крыма. Позже выяснилось, что множество предприятий не были застраховано от происшествия.
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