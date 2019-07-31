Симферополь, 31 июля, 2019, 13:11 — ИА Регнум. За пять лет упорного развития сельского хозяйства Крыма на полуострове удалось качественно изменить ситуацию по сравнению с украинскими временами. Такое мнение 31 июля высказал спикер Госсовета РК Владимир Константинов на заседании круглого стола, посвящённому развитию сельских территорий республики.

Аполлинарий Васнецов. Крымский пейзаж. 1890

«За пять лет проделан колоссальный объём работы, сделан рывок в сельском хозяйстве. Касается он, в первую очередь, оснащения. Сейчас у нас совершенно другая ситуация, чем та, которая была в 2013 году. Она качественно изменилось. Наш регион имеет современнейшие технологии, мнение передовых фермерских хозяйств уже является экспертным. С ними можно говорить, слушать предложения о том, куда двигаться», — отметил спикер Госсовета.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале лета в некоторых районах полуострова прошёл сильный град. Местами его размеры достигали величины куриного яйца. Сильно пострадал около 3,5 тысячи га сельскохозяйственных угодий, в частности, в Красногвардейском, Первомайском, Сакском, Раздольненском, Симферопольском и Черноморском районах Крыма. Позже выяснилось, что множество предприятий не были застраховано от происшествия.

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