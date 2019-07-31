Москва, 31 июля, 2019, 12:59 — ИА Регнум. В России, по данным на 30 июля 2019 года, собрано 51,3 млн тонн зерна, за аналогичный период 2018 года — 39,4 млн тонн, сообщается на сайте Минсельхоза РФ.

Зинаида Серебрякова. Жатва. 1915

Зерновые и зернобобовые культуры убраны с 14,9 млн га (в 2018 г. — 11 млн га). Намолочено 43,5 млн тонн пшеницы, 5,8 млн тонн ячменя. Собрано 319,9 тыс. тонн рапса.

Кроме того, в сельхозхозяйствах накопано 270,8 тыс. тонн картофеля, собрано 273,4 тыс. тонн овощей.

Подробнее: Патрушев: Урожай зерна в 2019 году обеспечит все потребности России

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявлял, что урожай зерна в 2019 году позволит обеспечить все внутренние потребности.

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