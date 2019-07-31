Луганск, 16 мая, 2020, 20:15 — ИА Регнум. Предупреждение о том, что одна из украинских праворадикальных партий неоднократно получала оружие от ВСУ, получено властями Украины, сообщает 16 мая «ЛуганскИнформЦентр».

По словам официального представителя Народной милиции республики Якова Осадчего, соответствующее предостережение передал украинскому президенту Владимиру Зеленскому начальник главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Владимир Петриченко.

Осадчий отметил, что СБУ продолжает следственные действия с задержанным по обвинению в продаже оружия ВСУ украинским правым радикалам.

Осадчий «Пойдя на сотрудничество со следствием, [начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения 93-й отдельной механизированной бригады] Боровко намерен смягчить свою участь за совершённые им преступления».

Как пояснил представитель ЛНР, накануне, 15 мая, в ВСУ установлена пропажа со склада бригады 25 приборов ночного видения. Эта техника была в своё время передана ВСУ американцами.

Также была установлена передача этих приборов одному из основателей праворадикальной украинской группировки.

Осадчий отметил, что правые радикалы продолжают вербовать в свои ряды украинских военных «путём проведения бесплатных пьянок в местных кафе и ресторанах».

В связи с тем, что это известно СБУ, Петриченко «направил Зеленскому доклад о деятельности праворадикалов в регионе, где указал на возникающую угрозу со стороны партии для действующей власти».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комиссия выявила в СБУ факт кражи огнестрельного оружия и продажи её украинским националистам. Арестованным по этому делу украинским командиром занимается СБУ.

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