Ташкент, 31 июля, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Тарифы на природный и сжиженный газ, а также электроэнергию повышаются с 15 августа в Узбекистане в соответствии с постановлением правительства республики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Так, при наличии счетчика, цена одного кубометра природного газа вырастет почти на 19% и составит 380 сумов, килограмм сжиженного газа для бытовых нужд повысится на 17,8% — до 1120 сумов (один доллар-8600 сумов).

Стоимость одного киловатта электроэнергии для населения возрастет с нынешних 250 сумов до 295 сумов (рост на 18%), для юридических лиц новая цена за киловатт составит 450 сумов.

Как передавало ИА REGNUM, последний раз цены на газ и электроэнергию повышались в Узбекистане в ноябре 2018 года.