В Узбекистане повышаются цены на бензин, газ и электроэнергию

Ташкент, , 17:50 — REGNUM В Узбекистане с 16 ноября повышаются цены на бензин, газ и электроэнергию, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, цены на бензин марки Аи-80 составят 4000 сумов за литр (около 50 центов) с прежних 3800 сумов, марки Аи-91 4500 сумов (около 55 центов, ранее 4300), на дизельное топливо 4800 сумов за литр (около 58 центов, ранее 4600 сумов). При предыдущем повышении в ноябре прошлого года в Узбекистане цена на бензин выросла до 43,3% в зависимости от марки топлива.

Стоимость одного киловатта электроэнергии для бытовых потребителей с завтрашнего дня вырастет до 250 сумов с прежних 228,6 сумов, а с 1 июня 2019 года планируется увеличить тариф до 280 сумов за один киловатт.

Для жителей, проживающих в многоквартирных домах и общежитиях оборудованных электроплитами для приготовления пищи цена за один киловатт с 16 ноября составит 125 сумов (ранее 114,3) и 140 сумов с 1 июня 2019 года.

Газ, отпускаемый населению при отсутствии газовых счетчиков, для приготовления пищи и горячего водоснабжения: с 16 ноября — 553 сума (сейчас 501,06 сум), с 1 июня 2019 года — 605 сумов.

За природный газ, отпускаемый населению при наличии счетчиков, цена возрастет до 320 сумов с прежних 289,74 сумов), с 1 июня 2019 года — до 350 сумов.