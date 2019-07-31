Москва, 31 июля, 2019, 09:08 — ИА Регнум. Жители России по-прежнему предпочитают чаще оплачивать повседневные покупки безналичным способом, однако за последний год темпы прироста таких граждан замедлился. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

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Так, если с 2017-го по 2018 год доля жителей страны, выбирающих безналичную оплату, увеличилась на 12% — до 40%, то за период 2018 года рост составил всего 6% и достиг 46%, сообщает ТАСС. При этом за последние шесть лет — с 2013 года — число граждан России, которые расплачиваются за товары и услуги безналичным способом, увеличилось почти в десять раз.

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Эксперты отмечают, что в стране на сегодняшний день сохраняются «некоторые барьеры использования безналичной оплаты». В частности, речь идёт о неравномерно развитой инфраструктуре и низкой цифровой грамотности.

Добавим, что участие в опросе, который был проведён в июне 2019 года, приняли 1,6 тыс. человек из 52 регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в России впервые доля безналичной оплаты покупок выросла до 50%. Так, согласно результатам анализа 11 млрд чеков, который провёл один из крупнейших операторов контрольно-кассовой техники «Такском», в 2018 году пластиковыми картами расплачивались 46% покупателей, а годом ранее — всего 40% граждан России.