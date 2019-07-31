Москва, 31 июля, 2019, 07:20 — ИА Регнум. Автовладельцам в России станет проще получить государственные номера на автомобили. Соответствующий закон, упрощающий эту процедуру, подписал президент России Владимир Путин.

Александр Мотин Российский автомобильный номер

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, закон, который вступит в силу с 1 января 2020 года, даёт право собственникам машин получить номерной знак непосредственно у изготовителя.

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Также в законе прописано, что, в случае, если регистрировать автомобиль будет не сам владелец, предъявлять его паспорт лицу, проводящему эту процедуру, будет необходимо в обязательном порядке.

Также документом устанавливается ответственность специализированных организаций и их должностных лиц «за умышленное или совершенное по неосторожности искажение регистрационных данных транспортных средств, маркировки транспортных средств и основных их компонентов, а также за нарушение порядка госрегистрации». За несоблюдение этих требований организация может лишиться статуса «специальной».

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года ФАС РФ предложила установить предельный тариф на изготовление регистрационных знаков транспортных средств. Так, с 4 августа 2019 года предлагается установить максимальный тариф на изготовление номера на автомобиль в размере 2 тыс. рублей, на мотоциклы, прицепы, тракторы и прочие машины — 1,5 тыс. рублей.