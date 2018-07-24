Зарегистрировать машину можно будет у дилера

Москва, , 14:47 — REGNUM Законопроект о регистрации автомобилей Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля. Предлагается расширить перечень имеющих право заниматься госрегистрацией ТС.

Наравне с ГИБДД регистрировать ТС смогут включенные в соответствующий реестр изготовители ТС либо российские юрлица или ИП, уполномоченные на основании договора изготовителем или представителем иностранного изготовителя в РФ на реализацию изготовленных ими ТС. То есть граждане смогут зарегистрировать автомобиль, например, у автодилера. Предельный уровень тарифа на услуги устанавливается ФАС России.

Обратиться за получением регистрации ТС можно будет на сайте госуслуг, появится возможность выбрать регистрационное подразделение для совершения регистрационных действий вне зависимости от своего места жительства или места нахождения.

Законом закрепляется право при продаже автомобиля сохранить за собой присвоенный ТС государственный регистрационный номер либо передать ТС новому владельцу вместе с этим номером.

Кроме того, согласно инициативе, вводится обязанность владельца ТС обратиться к изготовителю госрегистрационных знаков после постановки ТС на госучет либо после присвоения ТС нового регистрационного номера для изготовления регистрационного знака. В случае постановки ТС на госучет с участием специализированной организации указанные действия от имени владельца ТС может совершать такая организация.

Изготавливать номера может юрлицо или ИП. Предельный уровень тарифа на услуги по изготовлению номеров устанавливается ФАС России.