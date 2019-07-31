Хабаровск, 31 июля, 2019, 06:15 — ИА Регнум. Паводки для Дальнего Востока — проблема системная. Значит, и решать её государство должно системно. Необходимо строительство гидротехнических сооружений и ревизия населенных пунктов в зонах риска. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился доктор географических наук, профессор ДВО РАН Александр Демьяненко.

ГУ МЧС РФ по Амурской области Паводок

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«Победить паводки можно, технологии известны ещё со стародавних времен. Все прекрасно знают, что нужно делать. Не нужно тут велосипед изобретать, нужно просто строить дамбы, вообще — гидротехнические сооружения. Приведу пример из эпохи «кровавого царизма». Было у нас такое корейское село Амбань на реке Хор. Корейцев в своё время расселяли из южного Приморья, вот часть переселили в район реки Хор. Село они построили сами. В первый же год село смыло наводнением. И они построили дамбу, сами построили. И больше это село никогда не смывало. Дамба было длиной больше версты и порядка 2 метров высотой. Другой разговор, что у нас очень много населённых пунктов построено неправильно, не в тех местах, где вообще можно строить жилье. Там, где поселения размещены в положенных местах, нет таких проблем. И постоянно люди, живущие в таких населенных пунктах, сталкиваются вот с такой проблемой. Только в 2013 году пережили наводнение — теперь опять. Тратятся огромные деньги, но через несколько лет всё повторится. Потому что опять будет делаться всё что угодно, кроме того, что нужно. Программы по борьбе с паводками и наводнениями как не было, так и нет. А проблема эта — системная. И решать её нужно системно. Иначе так и будет всё тонуть из года в год», — считает Александр Демьяненко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке и в Сибири ухудшается паводковая ситуация. Особенно тяжелая обстановка в Амурской области. В регионе введен режим ЧС. Власти обратились в федеральный центр с просьбой придать режиму ЧС федеральное значение. Ущерб от паводка уже превысил 500 млн рублей.