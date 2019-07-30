Москва, 30 июля, 2019, 23:00 — ИА Регнум. Российский актер, шоумен и телеведущий Максим Галкин опубликовал на своей странице в соцсети заявление по поводу необходимости борьбы с лесными пожарами в Сибири.

Скриншот видео со страницы Максима Галкина в социальной сети Instagram Новый точечный рисунок

По мнению Максима Галкина, «начинать надо с себя».

«Уважаемые подписчики! Многие из вас просят меня поддержать борьбу с пожарами в Сибири. И я, конечно, не могу остаться в стороне. И поверьте, родная природа волнует меня ничуть не меньше, чем вас. Но то, что происходит в соцсетях по поводу пожаров, на мой взгляд, не имеет никакого отношения к борьбе за эклогою. Дело в том, что у нас страна, которая постоянно борется с последствиями. Вот когда уже все горит — начинается ор. Более того, я хочу вам сказать — еще год назад горела примерено такая же площадь сибирских лесов. И два года назад горела примерно такая же площадь. Но тогда не модно было об этом заботиться в социальных сетях. Не было гламурных девиц, которые выставляли в социальные сети свои «охи и ахи» по этому поводу», — рассказывает Максим Галкин.

«Так вот что я вам скажу. Дело в том, что ни МЧС, ни пожарные на данный момент ничего с таким огромным регионом пожара поделать не могут. Эти три миллиона гектаров, которые горят, не могут быть потушены, потому что у нас нет ни мощностей, ни финансов для этого, ни человеческих ресурсов. Когда вы говорите, вот, мы помогаем Сирии, Греции, а тут денег нет — я вам скажу страшную вещь. Территория, которая горит — она ничуть не меньше, чем Сирия и Греция. И даже если мы все скинемся, этих денег не хватит, а уж тем более — людей. И люди, которые тушат эти пожары — такие же люди, как вы. И они рискуют своим здоровьем и своей жизнью на этих очагах», — рассказывает Максим Галкин.

«Теперь по поводу праведного гнева в соцсетях. Пройдет месяц, эти пожары в конце концов потушит обычный дождь, и вы прекрасно об этом забудете. Но дело в том, что в крови у нас нет заботы о родном крае. У нас не заботятся о лесах. Вы обвиняете чиновников, но чиновники к вам прилетели не с Марса. Это такие же люди, как вы…» — говорит Максим Галкин.

«Если вы чувствуете такую социальную активность и возможность — создавайте общества по охране природы, по охране леса. Это не чиновники в массе своей бросают окурки и загаживают лес. По количеству мусора мы лидируем в мире. Но так этот мусор бросают не какие-то эфемерные чиновники, а мы с вами. Значит от нас зависит чистота этой природы! Мне кажется, это элементарно, так начинайте с этого» — подчеркивает артист.

«Но массовый психоз, истерия, начинается только тогда, когда в России уже происходит какая-то катастрофа. Начните с себя, начните с того региона, где вы живете. Я, например, озабочен судьбой леса, который у меня через поле. И я забочусь об этом лесе и стараюсь говорить с чиновниками, чтобы его не вырубали, чтобы его не загаживали, чтобы там сделали заповедник. И если каждый на своем месте будет заботиться о том лесе, который рядом, наверное, в массе своей, у нас в стране будет получше с этим», — говорит Максим Галкин.

«Что касается тайги, о которой нереально заботиться — она огромная — то, наверное, надо возрождать лесничества, которых сейчас не существует. И это тоже зависит от нас с вами. Поэтому, я считаю, никакие петиции и другие бумажки, эти дежурные гламурные посты о том, что «ай, ай, ай, горит лес, что же нам делать?» не помогут. Помогут реальные действия, тогда, когда лес еще жив. Вот с себя и начинайте», — заключает российский артист.

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