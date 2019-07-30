Москва, , 15:17 — REGNUM

Главы субъектов России должны взять под личный контроль ситуацию с пожарами в регионах. Такое поручение в ходе сегодняшнего совещания с вице-премьерами губернаторам областей и краёв дал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

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Премьер-министр напомнил, что работа по борьбе с пожарами находится в компетенции региональных властей.

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«Каждый руководитель субъекта Федерации, каждый губернатор должен взять эту ситуацию под личный контроль: не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом», — подчеркнул Медведев.

При этом председатель правительства отметил, что в борьбе с лесными пожарами регионы нуждаются в поддержке со стороны федерального центра. Медведев поручил министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину вместе с другими коллегами, отвечающими за борьбу с пожарами, лично вылететь на места и посмотреть, как обстоят дела в регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день режим чрезвычайной ситуации из-за сильных лесных пожаров введён в трёх субъектах Федерации в Сибири — Красноярском крае, Иркутской области и некоторых районах Бурятии. В зону задымления попали более 500 населённых пунктов в более чем 20 регионах России. По состоянию на 29 июля огнем охвачены свыше 1,6 млн га. В Сибирском федеральном округе зафиксировано уже более 200 очагов лесных пожаров.

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