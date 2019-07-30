Новосибирск, 30 июля, 2019, 15:49 — ИА Регнум. Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске вновь стал повышаться. Если накануне, 29 июля, датчики независимого сервиса CityAir практически во всех районах города фиксировали три балла, то сегодня, 30 июля, показатель вырос до четырёх, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Смог в Новосибирской области

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Напомним, что неделю назад, в Новосибирске этот показатель был равен восьми. Такой уровень загрязнения воздуха фиксировался в городе на протяжении недели.

Анна Алябьева ИА REGNUM Смог в Новосибирской области

Это фото сделано 26 июля в Барабинском районе Новосибирской области. Ситуация на тот момент усугублялась тем, что в вечернее время к смогу прибавлялся густой туман.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение, согласно которому главы субъектов должны взять под личный контроль ситуацию с пожарами в регионах.

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