Москва, 30 июля, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Новые американские санкции, направленные против российского госдолга и уже включённые в новый оборонный бюджет США, вызовут ещё больший отток иностранного спекулятивного капитала с нашего рынка. Это, наряду с неизбежным падением цен на нефть, будет способствовать серьёзному снижению курса рубля и падению российского фондового рынка и рынка ОФЗ, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«ЦБ РФ для поддержки замедляющейся экономики будет вынужден ещё несколько раз понизить ставку, что приведёт к скачку инфляции и ещё больше надавит на курс рубля. Итог — девальвация национальной валюты. Кстати, ЦБ РФ уже некоторое время готовит банковскую систему к такому развитию событий: принимаются меры для ограничения объёма валютных вкладов населения в банках. И июльский налоговый период (налоговый период в РФ традиционно поддерживает рубль) уже практически завершился. Так что перспективы российской валюты и на конец текущей недели, и на конец года в целом, совсем не радостные», — считает эксперт.

Что касается прогнозов на 31 июля, то наиболее вероятная динамика курса рубля в этот день ожидается такая: в течение почти всего дня рубль будет стабилен в диапазоне 62,90−63,50 руб. за доллар. После 21:00 по мск (принятие решения ФРС США по ставке с последующей пресс-конференцией) российская национальная валюта может несколько укрепиться, но вряд ли доллар опустится ниже отметки 62,40.

«В последующие дни ожидается постепенное ослабление рубля. Так, к концу недели можно будет увидеть курс в районе 63,90 руб. за доллар. Вообще, в конце лета видится целесообразной покупка доллара США. Причём выше отметки в 66 рублей за доллар позицию на покупку можно будет усиливать, поскольку падение рубля ускорится», — считает Перекальский.

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