Рубль традиционно поддерживает налоговый период
Москва, 30 июля, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Новые американские санкции, направленные против российского госдолга и уже включённые в новый оборонный бюджет США, вызовут ещё больший отток иностранного спекулятивного капитала с нашего рынка. Это, наряду с неизбежным падением цен на нефть, будет способствовать серьёзному снижению курса рубля и падению российского фондового рынка и рынка ОФЗ, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский.
«ЦБ РФ для поддержки замедляющейся экономики будет вынужден ещё несколько раз понизить ставку, что приведёт к скачку инфляции и ещё больше надавит на курс рубля. Итог — девальвация национальной валюты. Кстати, ЦБ РФ уже некоторое время готовит банковскую систему к такому развитию событий: принимаются меры для ограничения объёма валютных вкладов населения в банках. И июльский налоговый период (налоговый период в РФ традиционно поддерживает рубль) уже практически завершился. Так что перспективы российской валюты и на конец текущей недели, и на конец года в целом, совсем не радостные», — считает эксперт.
Что касается прогнозов на 31 июля, то наиболее вероятная динамика курса рубля в этот день ожидается такая: в течение почти всего дня рубль будет стабилен в диапазоне 62,90−63,50 руб. за доллар. После 21:00 по мск (принятие решения ФРС США по ставке с последующей пресс-конференцией) российская национальная валюта может несколько укрепиться, но вряд ли доллар опустится ниже отметки 62,40.
«В последующие дни ожидается постепенное ослабление рубля. Так, к концу недели можно будет увидеть курс в районе 63,90 руб. за доллар. Вообще, в конце лета видится целесообразной покупка доллара США. Причём выше отметки в 66 рублей за доллар позицию на покупку можно будет усиливать, поскольку падение рубля ускорится», — считает Перекальский.
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