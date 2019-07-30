Москва, , 12:09 — REGNUM

Российская валюта укрепляет позиции 30 июля при поддержке дорожающей нефти, которая частично нивелирует нервозность игроков из-за возобновления темы санкций, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«К тому же участники рынка, выработавшие за последние годы иммунитет к спекуляциям вокруг ограничений со стороны Запада, с каждым разом все сдержаннее реагируют на риторику американских чиновников. Так, в первой половине дня пара доллар/рубль, которая накануне натолкнулась на локальное сопротивление вблизи 63,60 руб., тестирует область 63,30 руб.», — отметил эксперт.

После завершения налогового периода рубль стал чувствительнее реагировать на сигналы с нефтяного рынка, где котировки Brent осторожно восстанавливаются. Впрочем, потенциал более устойчивого роста фьючерсов, которые продолжают «обхаживать» отметку 64 доллара за баррель, ограничен ввиду сомнений инвесторов в прогрессе в рамках предстоящих торговых переговоров между США и Китаем.

«В ближайшей перспективе движения валют, включая рубль, скорее всего, будут сдержанными ввиду осторожности участников рынка в преддверии итогов заседания ФРС США, которые станут известны вечером 31 июля. До оглашения вердикта доллар может обосноваться в диапазоне 63−63,60 руб. и в целом, вероятно, будет относительно стабилен», — полагает Николаев.

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