Рим, 30 июля, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Заявления на сдачу вступительных экзаменов для поступления на факультеты медицины и стоматологии подали более 68 тысяч итальянских абитуриентов, что является историческим рекордом, передает Il Fatto Quotidiano во вторник, 30 июля.

Аллегория медицины. Картина неизвестного художника 19 века

При этом, как отмечается, общее число мест на отделениях медицины и хирургии, а также стоматологии осталось неизменным — чуть менее 13 тысяч.

Ранее итальянские власти и профсоюзы медицинских работников заявляли об острой нехватке специалистов. Следствием такого положения является в том числе очень продолжительное ожидание приема у врача-специалиста.

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