В итальянской провинции — нехватка врачей: призваны специалисты из армии

Рим, , 14:59 — REGNUM В учреждения здравоохранения итальянской провинции Молизе привлечены армейские врачи-специалисты, передает информагентство ANSA в понедельник, 3 июня.

В этом регионе Италии, как и в целом ряде других, не хватает «гражданских» врачей, их средний возраст продолжает увеличиваться.

Дело может дойти до закрытия некоторых отделений в местных больницах, к примеру, отделения ортопедии и травматологии в больницах Изернии и Термоли.

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