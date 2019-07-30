Иркутск, 30 июля, 2019, 11:09 — ИА Регнум. В многострадальном Тулуне вода начала переливаться через дамбу, рассчитанную на высоту 9 метров. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Максим Мофра. Наводнение. 1886

В мэрии Тулуна сообщают, что на 14 часов по местному времени уровень воды в реке Ия составил 10,43 м. За последние два часа уровень вырос на 27 см.

Тем не менее, по словам губернатора, ситуация пока развивается «в прогнозируемом режиме».

«Такое развитие мы предполагали и готовились к нему. Все необходимые службы работают на обоих берегах реки. В случаях, когда нужно оказать помощь, специалисты выезжают на автомобилях или идут на лодках, в зависимости от ситуации. Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» будет перекрыта до того момента, пока мы не увидим, что вода пошла на спад», — отметил он.

Между тем, по информации Иркутского гидрометцентра, вода продолжит прибывать.

«30−31 июля продолжится повышение уровня воды на реке Ия в районе города Тулуна до отметок 1050−1150 сантиметров, затопление населенных пунктов в пойме реки», — сообщили в управлении.

В МЧС проверяют готовность органов управления, оперативных групп, сил постоянной готовности и других сил, а также обращаются с населению с просьбой принять необходимые меры предосторожности. Жителей призвали быть готовыми к эвакуации при получении информации о подтоплении.

Как сообщало ИА REGNUM, паводковая ситуация в области вновь обострилась в последние дни. В связи с подъёмом уровня воды в реках ранее были эвакуированы жители Байкальска, посёлков Шелеховского района, а также отдыхающие детских лагерей. Всего в зону подтопления с 27 июля попали 8 районов области.

«Всего 20 населенных пунктов, 475 домов с населением 2699 человек, из них 653 ребенка, 657 приусадебных участков, 2 социально значимых объекта, 1 автомобильный мост, 3 участка автомобильных доро», — отметили в МЧС.

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