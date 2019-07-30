Тулун, Иркутская область, , 05:42 — REGNUM

В Иркутской области участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» закрыт для проезда всех видов транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Закрытый участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» ГУ МЧС России по Новосибирской области

Перерыв движения для всех видов транспорта объявлен 30 июля с 05:30 по местному времени. Это касается участка трассы км 1491+200 — км 1494+300 в границах города Тулуна. Движение будет ограничено до особого распоряжения. Причина — выход воды реки Ия на проезжую часть.

Подтоплены два участка дороги от 50 до 100 метров, высота перелива через дорожное полотно — пять сантиметров.

Спасатели рекомендуют водителям отказаться от поездок в сторону Тулуна. На затопленном участке дежурят экипажи ГИБДД.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области в результат ливней подтоплены шесть районов. По состоянию на 29 июля подтопленными оказались 18 населённых пунктов, два садоводства, десять многоквартирных домов, 205 частных жилых домов, 280 дачных участков.

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Наводнение пришло в Приангарье в конце июня 2019 года. Реки вышли из берегов и затопили более ста населённых пунктов. Более десяти тысяч домов, в которых проживали 38 тысяч человек, оказались под водой. Известно о 25 погибших. Восемь человек считаются пропавшими без вести.

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