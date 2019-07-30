Красноярск, 30 июля, 2019, 09:15 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на 09:00 (местн.) 30 июля зарегистрировано 97 лесных пожаров на общей площади порядка 1 003 200 га.

Лесной пожар

Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, в авиационной и наземной зоне в семи районах (Абанском, Богучанском, Енисейском, Кежемском, Нижнеингашском, Пировском, Эвенкийском) действуют 17 лесных пожаров на площади 3,2 тыс. га. В тушении задействованы около 600 человек, более 20 единиц техники.

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Большинство пожаров действует в Эвенкии, основная часть — в так называемой зоне контроля. Власти имеют право не тушить такие пожары, если соответствующее решение примет специальная комиссия. Обоснование — возгорания не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, затраты на тушение превышают ущерб, который может быть ими причинён. Таких пожаров в Красноярском крае на утро 30 июля зарегистрировано 80 на площади 1 млн га — на отдалённых и труднодоступных территориях. Четыре из них комиссия КЧС обязала тушить, один пожар ликвидирован, один локализован.

По данным минлесхоза, за прошедшие сутки в регионе потушили 14 лесных пожаров на площади 19,8 тыс. га, в том числе 11 — в зоне контроля.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 29 июля в Красноярском крае было зарегистрировано 83 возгорания на общей площади 984,9 тыс. га.

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