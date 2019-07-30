Красноярск, 30 июля, 2019, 09:01 — ИА Регнум. На сегодняшний день, 30 июля, в Красноярском крае действует 97 лесных пожаров. Огнём охвачена территория площадью 1 040 848 га. Ещё накануне площадь пожаров составляла почти на 122 тыс. га меньше (1 028 660 га), при этом количество действующих возгораний было больше (104). Такие данные ИА REGNUM предоставили в Лесопожарном центре.

Ylvers Пожар в лесу

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За прошедшие сутки в крае было ликвидировано семь пожаров на площади свыше 105 тыс. га. При этом новых возгораний обнаружено не было.

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Как сообщало ИА REGNUM, лесные пожары в Красноярском крае бушуют уже несколько недель. В настоящее время в регионе введён режим чрезвычайной ситуации. При этом губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что масштабные лесные пожары в так называемой зоне контроля — это «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».