Новосибирск, , 14:38 — REGNUM

На сегодняшний день наиболее сложная пожарная обстановка в Северном федеральном округе складывается в Красноярском крае и Иркутской области. Здесь действует 94 и 137 пожаров соответственно. Такая информация была озвучена на сегодняшнем совещании, которое в формате видеоконференции 29 июля провёл полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

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Так, в период с 22 по 27 июля площадь пожаров в округе выросла более чем на 60% до 1,5 млн гектаров. На территории восьми субъектов округа наблюдалось задымление и запах гари атмосферного воздуха. По состоянию на утро 29 июля в регионах округа действует 232 очага лесных пожаров на площади, превышающей 1,6 млн га.

Полпред отметил необходимость проведения комплексной работы: обеспечить реализацию превентивных мер, в первую очередь, предотвращая переход огня на населённые пункты и объекты экономики, принять дополнительные меры по минимизации воздействия задымления в населённых пунктах, подтвержденных задымлению, а также обеспечить граждан необходимой медицинской помощью.

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«Следует также усилить информирование населения», — подчеркнул Сергей Меняйло.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки, 28 июля, в Красноярском крае площадь природных пожаров возросла на 38 тыс. га. В настоящее время на территории региона зафиксировано 94 лесных пожара общей площадью более 986 тысяч гектаров. Днём ранее в регионе действовало 110 природных пожаров, 97 из которых находятся в зоне контроля — лес горит на крайне отдалённых и труднодоступных территориях на площади 941 306 га.