Москва, 29 июля, 2019, 20:14 — ИА Регнум. Новая поправка к закону о социальном предпринимательстве позволит бизнесу в России закрыть пробелы социальной политики государства, считает президент Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алехин. Об этом он заявил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя подписание президентом нового закона.

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По его словам, закон расширит понятие социального предприятия. С этого момента региональные власти могут сами решать, какой бизнес нужно ввести в ранг социального.

«Закон даёт действительно широкое толкование социального предпринимательства, хотя исполнительная власть всегда пыталась ограничить понятие социального предпринимательства, как предпринимательство, которое работает для социально незащищенных слоев населения или с использованием их труда», — отметил Алехин.

Теперь эта группа предприятий будет определяться самими властями регионов, исходя из местных проблем и ресурсов. Таким образом, региональное правление получает новый инструмент решения местных проблем.

«Например, аграрный регион, понимая, что ему надо удержать жителей в селе, может практически любой бизнес возвести в ранг социального и начать оказывать ему поддержку, только бы он помогал развивать жизнь в сельской местности. И я считаю, что это главное в этом нормативном акте», — добавил он.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 26 июля подписал закон о социальном предпринимательстве. Как ранее сообщало ИА REGNUM, документ определяет такие понятия, как «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие», устанавливаются критерии предпринимательской деятельности.

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