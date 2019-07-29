Киев, 29 июля, 2019, 15:51 — ИА Регнум. Украина должна рассмотреть и проработать вопрос введения санкций в отношении международных компаний, которые принимали участие в строительстве Керченского моста. С таким предложением выступил «постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич.

Kremlin.ru Открытие движения по автодорожной части Крымского моста. Владимир Путин проехал за рулём головной машины в колонне строительной техники

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Он также не исключил возможность внесения определённых изменений в законодательство.

«Чтобы западные партнёры понимали, что Украина будет реагировать на такие вещи», — сказал Кориневич в интервью интернет-изданию «Сегодня».

Также, по мнению «постпреда», на сегодняшний день у Украины есть возможность изменить ситуацию с санкциями по Крыму к лучшему.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года теперь уже бывший президент Украины Пётр Порошенко ввёл в действие решение СНБО Украины о дополнительных персональных санкциях против России. Под санкции попали 294 юридических и 848 физических лиц, в частности те, кто участвовал в процессе строительства моста через Керченский пролив, а также те, кто «демонстративно нарушали украинское законодательство», касающееся посещения территории Крымского полуострова.

Напомним, 15 мая 2018 год состоялось торжественное открытие автомобильной части Крымского моста, который соединяет Керченский полуостров в Крыму и Таманский полуостров в Краснодарском крае. Его протяжённость составляет 19 км. В настоящее время на железнодорожной части моста, движение по которой планируется открыть в декабре 2019 года, полностью завершена укладка рельсов.