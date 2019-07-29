Санкт-Петербург, 29 июля, 2019, 15:36 — ИА Регнум. На сегодняшний день на работу по «бережливым принципам» в Петербурге переведена уже 51 поликлиника — 37 детских и 14 взрослых, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов заявил на рабочем совещании с членами городского правительства.

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Он подчеркнул, что до конца года на новые стандарты будут переведены все детские и 35 взрослых поликлиник. Перейти на принципы «бережливой поликлиники» российские учреждения здравоохранения должны до 2021 года, однако в Петербурге этот вопрос решается досрочно.

К 1 сентября в общей сложности 83 поликлиники, в том числе 69 детских будут оснащены всем необходимым для внедрения «бережливых принципов»

Глава города также поставил задачу информировать петербуржцев о том, какие поликлиники и когда перейдут на новый формат работы.

«Горожане должны знать о переменах в работе поликлиник и понимать, какие новые возможности у них появляются», — цитирует слова Александра Беглова официальный сатй Администрации Санкт-Петербурга.

Формат «бережливой поликлиники» внедряется с целью сократить очереди в медицинских учреждениях, упростить запись на прием к врачам, сделать более удобным процесс получения рецептов и справок, ускорить сдачу анализов и получение их результатов, в целом — уменьшить время пребывания пациента в медучреждении. Все это позволит медикам уделять больше внимания каждому пациенту.

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