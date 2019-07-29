Бербанк, США, 29 июля, 2019, 14:51 — ИА Регнум. Кинокомпания The Walt Disney Company установила новый мировой рекорд по кассовым сборам фильмов, которые собрали в мировом прокате уже более $7,67 млрд. Об этом 28 июля сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Король Лев» реж Джон Фавро. 2019. США Львенок

Стоит отметить: это произошло в тот момент, когда сумма сборов фильма «Король Лев» достигла значения $1 млрд. Издание отмечает, что подобных показателей компания достигла всего лишь в июле 2019 года, а впереди у неё ещё пять месяцев. Кроме того, Disney установила ещё один рекорд — её доход от проката фильмов вне США составил уже $5,09 млрд.

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Напомним, предыдущий подобный рекорд Disney установила в 2016 году, собрав в мире $7,61 млрд. Стоит отметить, что в 2019 году кинокомикс «Мстители: Финал» студии Marvel, являющейся дочерней компанией The Walt Disney Company, обошел в мировом рейтинге кассовых сборов фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона, заработав $2,79 млрд и заняв в списке первое место.