Москва, 29 июля, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Московский городской суд оставил под арестом экс-заместителя руководителя Следственного управления СКР по региону генерал-майора юстиции Казбека Булатова и начальника Центра противодействия экстремизму МВД Карачаево-Черкесии, подполковника Тимура Бетуганова.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвокатов на решение Басманного суда Москвы, которое вынесло решение о продлении срока пребывания арестованных под стражей до 23 сентября. Кроме того, в СИЗО останется также еще на два месяца третий фигурант уголовного дела — следователь по особо важным делам Следственного управления по КЧР Андрей Филиппов.

Мосгорсуд согласился с доводами стороны обвинения, которые считают, что, находясь на свободе, фигуранты дела могут скрыться или повлиять на ход расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, Булатов, Бегутанов и Филлипов были задержаны 24 апреля. Их обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, фигуранты дела находились в дружественных отношениях с отцом и сыном Арашуковыми и оказывали им покровительство. Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков — помощник главы «Газпром межрегионгаза» были задержаны 30 января 2019 года по подозрению в хищении более 30 млрд рублей у ПАО «Газпром».

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