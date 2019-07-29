Новосибирск, 29 июля, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Один из кандидатов на выборах мэра Новосибирска — глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин («Партия социальных реформ — Прибыль от природных ресурсов — народу»), которому избирком ранее отказал в регистрации, намерен обжаловать это решение в суде. Как сообщают местные СМИ, Южанину отказали в регистрации из-за того, что в документах, поданных в избирательную комиссию, не были указаны дата рождения, место жительства и место работы. Алексей Южанин уверяет, что его юрист не обратил внимание на эти требования, а избирком не дал возможности исправить ошибку.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Алексей Южанин в пятницу, 26 июля, заявил о начале голодовки, а теперь подал в суд исковое заявление.

По его словам, суд еще не назначил дату рассмотрения, но он сам надеется, что его заявление будет рассмотрено уже на этой неделе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля в Новосибирской области завершился этап регистрации кандидатов для участия в выборах 8 сентября. Из 20 кандидатов, претендовавших на пост мэра Новосибирска, 12 уже зарегистрированы избиркомом, одному кандидату отказано в регистрации, ещё по семи информации о регистрации либо об отказе в ней пока нет.

Выборы мэра Новосибирска пройдут в единый день голосования 8 сентября.

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