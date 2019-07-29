Санкт-Петербург, 29 июля, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области во втором квартале 2019 года взяли кредитов на 137,89 млрд рублей, что соответствует второму месту в рейтинге кредитно-активных регионов, составленном экспертами Объединенного кредитного бюро.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Всего в апреле-июне текущего года жители северной столицы и области получили 422,66 тыс. кредитов. Для сравнения, за тот же период жители Москвы и Московской области взяли 1023,98 тыс. кредитов на общую сумму 412,96, что сделало столичный регион первым в рейтинге.

Третье и четвертое места в топ-10 занимают Краснодарский край с 71,03 млрд рублей и Свердловская область с 67,32 млрд рублей, на пятом месте — Башкирия с — 60,37 млрд рублей. Всего по России во втором квартале жители заняли 2,2 трлн рублей (выдано 9,58 млн кредитов).

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