Иркутск, 29 июля, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Главными причинами наводнений в Иркутской области в конце июня 2019 года стали мощный малоподвижный циклон и экстремально высокая интенсивность осадков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на заключение Федерального агентства водных ресурсов.

Сергей Святославский. Наводнение. 1900–1903

«Основным фактором, определившим интенсивность паводков левых притоков р. Ангара, явился мощный малоподвижный циклон. Он вызвал интенсивные осадки 25 и 26 июня в стокоформирующих районах Восточных Саян. На метеостанциях Хадама (бассейн р. Уда) и Икей (бассейн р. Ия) сумма выпавших осадков за эти дни составила 124 и 231% от месячной нормы соответственно», — отмечается в докладе.

При этом количество осадков, выпавших в высокогорных районах, остаётся неизвестным, поскольку там не осуществляются метеонаблюдения. К примеру, истоки рек Уда и Ия расположены на уровне около 1700 метров, а метеостанции Хадама и Икей — на высоте 705 и 527 метров соответственно.

Также важным условием стало прохождение двух циклонов в предшествующие паводку недели, которые вызывали подъёмы уровня воды до двух метров в реках в границах городов Тулун и Нижнеудинск.

«Таким образом, перед циклоном, сформировавшимся к 25 июня, наблюдалась очень высокая увлажненность бассейна и накопление значительных запасов воды в русловой сети. Например, уровень воды в реке Ия в городе Тулуне 18 июня достигал отметки 649 см (при критическом уровне 700 см)», — говорится в документе.

Кроме того, наводнению способствовали высокая скорость подъёма уровня воды, быстрое распространение волны паводка, перелив воды через дамбу в городе Тулуне и застройка паводкоопасных территорий.

Напомним, наводнение в Иркутской области началось в конце июня. В результате мощных ливней реки вышли из берегов и затопили более десяти тысяч домов в ста населённых пунктах. В них проживало до 38 тысяч человек. В регионе дважды побывал президент России Владимир Путин, который оценил работу по ликвидации последствий паводка как неудовлетворительную.

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