Иркутск, , 22:49 — REGNUM

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отчитался перед жителями о результатах работы по восстановлению региона после наводнения. Об этом 20 июля он сообщил на официальной странице в социальной сети Instagram.

Глава Иркутской области отметил, что за последние 18 суток со стороны региональных властей предпринимаются все возможные меры по возвращению жителей районов, затронувших паводком, к обычной жизни.

«99% пострадавших получили положенные им выплаты. Правительство региона предпринимает все необходимые меры для того, чтобы люди смогли вернуться к обычной жизни как можно быстрее», — сообщил губернатор.

Левченко отметил, что почти полностью восстановлена дорожно-транспортная инфраструктура региона. Так, открыта для движения федеральная трасса, из 300 разрушенных дорог приведено в нормативное состояние 250, из 48 мостов восстановлено 46. Также доставлена необходимая гуманитарная помощь нуждающимся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля президент России Владимир Путин в ходе совещания, проходившего в Братске, оценил работу федеральных и региональных властей по ликвидации последствий от паводка в Иркутской области как неудовлетворительную.

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