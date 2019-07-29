Красноярск, 29 июля, 2019, 07:44 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на 28 июля действовало 110 природных пожаров на общей площади 949 930 га. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, 97 из них находятся в зоне контроля — лес горит на крайне отдалённых и труднодоступных территориях на площади 941 306 га.

(сс) skeeze Лесной пожар

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«За данными пожарами ведётся наблюдение и проводится контроль состояния», — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Ещё 13 пожаров действовало на охраняемой и особо охраняемой территории на площади свыше 8,6 тыс. га.

Всего к тушению пожаров были привлечены более 600 человек, в том числе специалисты федерального резерва, авиапожарные из соседних регионов и арендаторы лесных участков, задействовано более 30 единиц техники.

Добавим, что за последние сутки площадь природных пожаров в Красноярском крае возросла на 38 тысяч гектаров. В настоящее время на территории региона зафиксировано 94 лесных пожара общей площадью более 986 тысяч гектаров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошедшей недели площадь лесных пожаров, которые не были потушены из-за экономической нецелесообразности в Сибири и на Дальнем Востоке, увеличилась более чем на 150 тысяч гектаров. Так, если по состоянию на 26 июля на землях лесного фонда действовало 256 лесных пожаров общей площадью более 2,3 млн га, то на 00:00 мск 27 июля возникло уже 320 пожаров на площади 2,4 млн га. Больше всего леса горело в Якутии. На втором месте огненного рейтинга находится Красноярский край, где насчитывалось 96 пожаров площадью 914 403 га.