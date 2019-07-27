Якутск, , 11:14 — REGNUM

На более чем 150 тысяч гектаров увеличилась площадь лесных пожаров, которые не были потушены из-за экономической нецелесообразности в Сибири и на Дальнем Востоке. Такой вывод можно сделать из сводки МБУ «Авиалесохрана», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, если по состоянию на 26 июля в на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда действовало 256 лесных пожаров общей площадью 2 300 335 га, то на 00:00 мск 27 июля возникло уже 320 пожаров на площади 2 463 913 га. Напомним, речь идёт только о тех возгораниях, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Больше всего леса по прежнему горит в Якутии, там сейчас действует 149 пожаров-отказников на площади 1 071 528 га. На втором месте огненного рейтинга находится Красноярский край, где насчитывается 96 пожаров площадью 914 403 га. В Приангарье не будут тушить 41 пожар на площади 436 093 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожары в Сибири и на Дальнем Востоке стали причиной дымового шлейфа, распространившегося на многие тысячи километров. Люди жалуются на затруднённость дыхания и отдышку, но власти не спешат реагировать на петицию с требованием о введении режима ЧС.