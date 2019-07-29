Магадан, 29 июля, 2019, 06:03 — ИА Регнум. В список депрессивных городов России попала столица Колыма — Магадан. При этом город не попал в топ самых грязных и самых бедных российских городов, сообщает ИА REGNUM.

Johannes Rohr Магадан

Читайте также: Заместитель Дмитрия Медведева пообещал магаданцам «серьёзные улучшения»

Портал Offshoreview опубликовал аналитику нескольких рейтингов за 2019 год, исходя из которой Магадан оказался не только в списке депрессивных городов РФ, но и занял 9-ю позицию (ещё хуже живётся в городе Клин) в списке небольших худших городов по уровню жизни.

Депрессивность Магадана аналитики объяснили плохой экологией и климатическими условиями жизни, кроме того, колымский город выделяется высоким уровнем преступности и чиновничьим произволом.

Читайте также: Денег нет, но мы пересчитаем: бюджетникам Магадана не хватает на зарплаты

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Магаданской области побывали министры, депутаты, чиновники разного уровня. Области и столице региона обещали помочь с исполнением нацпроектов, строительством социальных объектов.