Хабаровск, 29 июля, 2019, 04:00 — ИА Регнум. Дирекция лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае, где в ночь с 22 на 23 июля случился пожар, в результате которого погибли дети, обнародовала документы, свидетельствующие о том, что об организации палаточного лагеря знали все чиновники, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС по Хабаровскому краю Сгоревшие палатки

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На официальном сайте горнолыжного комплекса опубликованы запросы в МЧС РФ об организации палаточного лагеря в 2018 году, ответы ведомства с рекомендациями, официальный запрос из МЧС от марта 2019 года на ту же тему, прочая переписка о функционировании палаточного лагеря.

«Из этих документов следует, что, организовывая размещение палаток на территории лагеря и планируя проживание в них детей, администрация в установленном порядке извещала контролирующие органы. А проверки органами Государственного пожарного надзора и Роспотребнадзора в марте, мае и июле 2019 года проводились на основе имеющейся информации о размещении детей в палатках на территории лагеря «Холдоми», — говорится в официальном сообщение на сайте горнолыжного комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском случился пожар. Одна девочка погибла сразу, ещё трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.

Власти Хабаровского края заявили, что о нахождении палаточного лагеря в «Холдоми» ничего не знали. Но некоторое время спустя достоянием общественности стали документы, разрешающие работу лагеря и подписанные чиновниками правительства края и руководителями контролирующих ведомств. О палатках в документе речи нет, но в нём говорится, что стационарных мест в лагере 250, а разрешение дано на размещение 450 детей. Таким образом, чиновники, «непонятно где» прописали ещё 200 детей.