Львов, Украина, 27 июля, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Пассажирский поезд столкнулся с автомобилем в Самборском районе Львовской области Украины. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Львовской области.

Железнодорожный переезд

Инцидент произошел в субботу, 27 июля, на нерегулируемом железнодорожном переезде в селе Хлопчицы. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек (водитель автомобиля), еще один получил ранения.

«Произошло столкновение пассажирского поезда Сянки — Львов с автомобилем «Опель Вектра», — говорится в сообщении. — … Решается вопрос об открытии уголовного производства».

В настоящее время выясняются причины аварии.

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