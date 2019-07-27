Нью-Дели, 27 июля, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Масштабная операция по эвакуации 700 пассажиров поезда была осуществлена ВВС Индии и Национальными силами реагирования на стихийные бедствия. Об этом 27 июля сообщает телеканал NDTV.

(сс) George Hodan Ливень

Пассажирский поезд «Махалакшми экспресс», следовавший по маршруту Мумбаи — Колхапур, оказался полностью окружён водой в результате наводнения, вызванного муссонными дождями. Поезд застрял на затопленных железнодорожных путях в 60 километрах от Мумбаи в ночь на 27 июля.

Часть пассажиров сумела выбраться из поезда самостоятельно, но около 700 человек, в том числе пожилые люди, дети и девять беременных женщин, не рискнули покинуть поезд, так как он был окружён водой, глубина которой местами достигала 1,5 — 2 метра.

Администрация железной дороги призвала людей оставаться на месте и ждать помощи. В ожидании людям пришлось провести около 15 часов, при этом у многих не было с собой питьевой воды и пищи.

Власти Индии обратились к военным, которыми было выделено два вертолёта. Национальные силы реагирования на стихийные бедствия направили к поезду для эвакуации людей команды спасателей на шести моторных лодках.

В настоящее время эвакуация пассажиров поезда завершена, все люди доставлены в безопасное место, пострадавших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 127 погибших в результате наводнения в индийском штате Бихар. Сильный паводок на северо-востоке Индии вызван муссонными дождями с грозами.