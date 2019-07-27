Хабаровск, 27 июля, 2019, 07:46 — ИА Регнум. Четыре села могут быть затоплены в Хабаровском крае. Такой прогноз даёт МЧС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Максимильен Люс. Наводнение. 1910

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Село Удское в Тугуро-Чумиканском районе будет затоплено полностью. Власти предупреждены, идёт эвакуация населения.

В Хабаровском районе ожидается затопление поймы на глубину 2−2,5 метра с затоплением дорог, линий связи и электропередач, местами низких мест в населённых пунктах Иванковцы, Победа и Улика-Национальная.

В связи с повышением уровня воды могут оказаться затопленными сёла в Тугуро-Чумиканском районе — Неран, Алгазея, Чумикан.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке ухудшается паводковая ситуация. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев прибыл в ДФО с инспекционной проверкой. В Комсомольске-на-Амуре он распорядился срочно доставить в город дополнительные наливные дамбы из Сибирского спасательного центра.

В Амурской области подтоплены 240 домов.