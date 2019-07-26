Москва, 26 июля, 2019, 18:27 — ИА Регнум. Три атомных ледокола проекта «Лидер» должны быть введены в эксплуатацию до 2033 года — значится в проекте Плана развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года, подготовленного Госкорпорацией «Росатом».

Sskzvezda.ru Краны судостроительного комплекса «Звезда»

Первое головное судно «Лидер» должно выйти на дальневосточном Судостроительном комплексе «Звезда» в декабре 2027 года, второе и третье начнут эксплуатировать в Арктике в декабре 2030 и 2032 года соответственно.

Проект Плана развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 представил вчера, 25 июля, зам. генерального директора Росатома — директор Дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша на заседании Госкомиссии по развитию Арктики.

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«Лидер» является атомным ледоколом нового поколения проекта 10 510. Его мощность в 120 МВт позволит ему стать первым в мире ледколом, способным круглогодично преодолевать Северный морской путь при толщине льда до четырех метров, с коммерческой скоростью в районе 10 узлов. Срок эксплуатации рассчитан на 40 лет. По разным оценкам стоимость производства «Лидера» колеблется от 120 до 127,5 млрд рублей.

Sskzvezda.ru Цех судостроительного комплекса «Звезда»

Полный ввод дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда» запланирован на 2024 год. У предприятия уже подписаны контракты на строительство 37 судов различных типов с такими крупными заказчиками как «Роснефть», «Новатэк», «Совкомфлот» и «Газпром». «Звезда» будет единственной российской судоверфью, способной строить ледоколы проекта 10 510.