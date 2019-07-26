Лондон, 26 июля, 2019, 18:14 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен завести сторожевую собаку в офисе на Даунинг-стрит, 26 июля передаёт агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

По информации агентства, Джонсон уже получил согласие на то, чтобы завести собаку, у сотрудников резиденции главы правительства.

Однако пока неизвестно, как отнесётся к появлению на Даунинг-стрит собаки другой обитатель резиденции — кот Ларри, который уже «пережил» двух премьер-министров, Джеймса Кэмерона и Терезу Мэй.

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