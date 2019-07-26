Анкара, 26 июля, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Маршрут второй нитки газопровода «Турецкий поток» пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию. Об этом 26 июля заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак на полях заседания российско-турецкой межправительственной комиссии.

Turkstream.info Газопровод «Турецкий поток»

По его словам, первую нитку «Турецкого потока» планируется запустить с 1 января 2020 года. Ожидается, что первая очередь газопровода обеспечит газом внутренний рынок Турции, а вторая — страны Южной и Юго-Восточно Европы. Пропускная способность каждой нитки составит 15,75 млрд куб метров газа в год.

Напомним, 26 июля в интервью турецкому изданию Anadolu министр энергетики России Александр Новак сказал, российская сторона при необходимости может увеличить пропускную способности газопровода «Турецкий поток».

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