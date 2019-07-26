Детройт, США, 26 июля, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Американская компания General Motors представила кроссовер Cadillac XT5 2020 модельного года с обновлённым дизайном. Об этом сообщается на сайте Cadillac Society.

Tarantas.news Cadillac XT5 2020 модельного года

Первое, что бросается в глаза — это раздвоенные фары у нового авто. Они придают особую индивидуальность кроссоверу. Кроме того, XT5 имеет модернизированную радиаторную решетку и более агрессивные передние и задние бампера.

Новый XT5 приводит в движение 237-сильный 4V агрегат объёмом 2 л. Мотор агрегатируется с 9-скоростным «автоматом».

В линейку двигателей также вошли 3,6-литровый мотор V6 мощностью 310 л. с. и двигатель V6 для спортивной модификации авто.

Спортивная версия кроссовера будет комплектоваться внешним обвесом, 20-дюймовыми легкосплавными дисками и приводом 4×4. Некоторые изменения произошли и в тормозной системе. Вместо обычного вакуумного усилителя, установлен электроусилитель тормозных усилий.

Напомним, компания General Motors представит в 2021 году пятое поколение электрического внедорожника Cadillac Escalade. Это авто будет способно проехать на одной зарядке 644 км.

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