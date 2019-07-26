Вашингтон, 26 июля, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Система TabNine, в основе которой лежит искусственный интеллект способна дописывать код программы за программиста. Об этом 24июля сообщил портал Next Web.

Иван Шилов ИА REGNUM Программирование

Специалист Джейкоб Джексон, разработавший инструмент, рассказал журналистам, что его система может работать с 22 различными языками программирования. Для тренировки нейросети он использовал около 2 млн файлов с веб-сервиса GitHub. Эксперт сообщил, что сейчас все желающие могут присоединиться к бета-тестированию.

Читайте также: Китайский сервис Didi и Toyota создадут мобильную автоплатформу будущего

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Художественном музее Центральной академии художеств Пекина будут выставлены художественные работы, выполненные искуственным интеллектом от Microsoft. Куратор выставки Цю Цчицзе отметил, что их уровень сравним с уровнем выпускника художественной школы.